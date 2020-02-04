بيكهام يغري مودريتش للانضمام لإنتر ميامي

قالت صحيفة "ماركأ" الإسبانية أن النجم المعتزل ديفيد بيكهام يرغب في ضم لوكا مودريتش صانع ألعاب ريال مدريد لناديه إنتر ميامي.

وأوضحت أن "بيكس" سيعرض راتباً قياسياً على الكرواتي حتى ينتقل لإنتر ميامي، ويكون واحداً من بين ثلاثة مسموح للفريق بمنحهم عقوداً غير مرتبطة بشروط مادية لرابطة الدوري الأميركي.

وينتهي العقد الحالي لمودريتش مع ريال مدريد نهاية الموسم الحالي مما يعني إمكانية رحيله بمبلغ مالي قليل أو حتى بشكل مجاني لعلاقته الجيدة بإدارة الملكي.

ويسعى بيكهام أيضاً لضم إيدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، وهو الذي أراد الرحيل لأتلتيكو مدريد قبل أيام لكن الصفقة فشلت.

وسيكون الأوروغوياني اللاعب الثاني في القائمة إذا ما نجح الإنجليزي في ضمه.

يذكر أن عقد كافاني مع باريس سان جيرمان ينتهي نهاية الموسم الجاري أيضاً، لكن الفريق العاصمي رفض التخلي عنه قبل نهاية الموسم.