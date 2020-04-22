بيكهام يفاوض لضم خاميس نجم ريال مدريد

يواصل ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد السابق، ومالك إنتر ميامي الحالي، مساعيه من أجل تدعيم صفوف فريقه الجديد.

دخل الإنجليزي الموسم الأول له مع النادي الأميركي، طامحاً في تكوين مجموعة قادرة على المنافسة على لقب دوري المحترفين، باستقطاب مجموعة من أفضل نجوم أوروبا.

وأكد موقع "جول" دخول بيكهام في مفاوضات جدية مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، حول إمكانية التعاقد مع خاميس رودريغيز.

وأوضحت أن الإنجليزي تجمعه علاقة جيدة جداً برئيس النادي الإسباني، مما قد يجعل الأمور أكثر سهولة، خاصة لعدم حاجة الملكي لخدمات الدولي الكولومبي المهمش بتشكيل المدرب زين الدين زيدان.

ويؤمن "بيكس" بجودة صاحب الـ 28 عاماً رغم هبوط مستواه مع ريال مدريد، ليكون أحد الأسماء اللامعة التي ستقود فريقه الجديد في المستقبل.

ويبقى التساؤل الأبرز في الوقت الحالي، هو إمكانية ترحيب خاميس بفكرة الرحيل عن أوروبا بشكل مبكر، والانتقال للولايات المتحدة، رغم تلقيه عروضاً من مانشستر يونايتد وآرسنال وإيفرتون.

يذكر أن الدولي الكولومبي ظهر في 13 مباراة فقط مع ريال مدريد هذا الموسم بجميع البطولات، ونجح في تسجيل هدف وحيد وصنع هدفين آخرين.