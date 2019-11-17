بيكيه: أصبحت لاعباً أفضل بسبب مانشستر يونايتد

تحدث جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن الفترة التي قضاها في إنجلترا رفقة مانشستر يونايتد، والدور الذي لعبه الشياطين الحمر في تكوين شخصيته.

وانضم بيكيه لأكاديمية يونايتد بعمر السابعة عشر في 2004، ورحل في 2008 إلى البارسا من جديد بعدما خاض 13 مباراة.

وقال المدافع لصحيفة "ذي أوبزيرفر" البريطانية: "كان صعباً ترك الأصدقاء، لكن في نفس التوقيت كانت تجربة عظيمة لي".

وأكمل: "تطورت هناك كثيراً، وصلت لما أنا عليه بفضل يونايتد رغم أني لم أشارك كثيراً، كان في مركزي لاعبان من الأفضل في العالم، أنا فخور بالتواجد هناك.

"الآن تفكيري أن كل عام يمكن أن يكون الأخير لي، أريد تكريس كل شيء لكرة القدم، أريد إنهاء مشواري بأفضل طريقة ممكنة.

"لا أعرف إن كنت سأستمر لعام، أو اثنين، أو خمسة، لكني سعيد في برشلونة".

واعتزل بيكيه اللعب الدولي مع منتخب إسبانيا، لكنه لا يزال عنصراً أساسياً في البارسا.