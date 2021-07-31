بيكيه: الجميع في برشلونة ينتظر تجديد عقد ميسي

يثق جيرارد بيكيه مدافع برشلونة المخضرم أن زميله الأسطورة ليونيل ميسي سيوقع على عقد جديد مع النادي خلال الساعات القادمة.

ويتطلع النادي الكتالوني لتأمين خدمات قائده التاريخي بعد انتهاء عقده الشهر الماضي بعقد جديد يمتد لخمسة مواسم ليحصل على إثره نصف ما كان يتقاضاه في عقده السابق.

وقال بيكيه في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "جميعنا ننتظر توقيعه على العقد الجديد حتى يستمر معنا.

"أتمنى أن يكون مقتنعاً."

برشلونة يعتمد على وجود ميسي

وأثيرت شكوك حول مستقبل ميسي نظراً لعدم وضوح الرؤية فيما يخص مستقبل برشلونة نظراً للأوضاع المالية الصعبة التي يعاني منها والتي ستجبره على بيع العديد من اللاعبين لموازنة حاله.

كما أن طموحات الفريق في المنافسة على الألقاب محلياً وقارياً باتت موضع شك أكبر نظراً لتراجع المستوى العام وتواضع التعاقدات التي تم جلبها في الأعوام الأخيرة.