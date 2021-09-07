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بيكيه: كنت سأرحل عن برشلونة بسبب غوارديولا

منشور 07 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:09
جيرارد بيكيه
جيرارد بيكيه

قال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أنه كان على وشك الرحيل عن النادي عام 2011 حينما كان جوسيب غوارديولا يتولى الإشراف على الفريق.

ووصلت الندية في مرحلة معينة بين غوارديولا وجوزيه مورينيو إلى حد بات فيه لاعبو البارسا، ليصبح التدريب تحت إشراف المدير الفني الإسباني

وقال النجم المخضرم لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "وصلنا إلى مرحلة توتر حساسة، وكان التنافس مع مورينيو منهكاً جداً.

"أراد بيب السيطرة بشكل كلي على كل شيء يصير، وأن يكون كل شيء مثالياً.

"شعرت بالضغوط، وإن كانت مرت فترة فكرت فيها بالرحيل عن برشلونة، فإن ذلك حصل في صيف عام 2011."

يذكر أن بيكيه كان من اللاعبين المخضرمين في البارسا الذين وافقوا على تخفيض أجورهم في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها النادي.

كلمات دالة:برشلونةجيرارد بيكيهجوسيب غوارديولاجوزيه مورينيومانشستر سيتي

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