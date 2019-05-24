بيكيه: خسارة آنفيلد لا تنسى

لا تزال تداعيات خروج برشلونة الكارثي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تسيطر على عقول لاعبي الفريق الكتالوني.

وكان بطل إسبانيا ودّع المربع الذهبي من البطولة القارية بخسارة قاسية أمام ليفربول (0-4)، رغم فوزه ذهاباً 3-0.

وقال بيكيه، قبل مواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم غد السبت: "عندما تحدث مثل هذه الأمور، يكون كل شيء يسير في الفريق بشكل سيء"، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتابع: "أعتقد أن الجميع تأثر عقلياً بما حدث الموسم الماضي أمام روما. تعرضنا لضغط عالٍ من ليفربول، ولم نقدم الأداء الذي نتميز به، كما لعب ملعب آنفيلد دوراً مهماً في هذه الخسارة.

"من الصعب تجاوز هذا السقوط عاطفياً. الأيام تمر، لكننا لم ننس الخسارة، علينا التقدم إلى الأمام".