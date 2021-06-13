بيكيه: رحيلي عن برشلونة يعني الاعتزال

يبدو أن النجم الإسباني جيرارد بيكيه قلب دفاع برشلونة لا ينوي اللعب لأي نادٍ آخر غير البارسا، وأن اليوم الذي سيغادر فيه النادي، سيكون آخر يوم في مسيرته كلاعب كرة قدم.

ويتبقى في عقد بيكيه 3 مواسم؛ إذ ينتهي في صيف 2024، ورغم ذلك فإنه يرى أن مستقبله مع البارسا معرض للخطر، بسبب الاتهامات التي وجهت إليه بتراجع المستوى وانخفاض اللياقة البدنية خلال الأشهر الأخيرة.

وأصيب النجم الإسباني في ركبته ولم يلعب هذا الموسم سوى 23 مباراة في مختلف المسابقات، ولم يكن مستواه جيداً في كثير منها، وبوجه خاص خلال مباراة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي عانى فيها معاناة شديدة أمام النجم كيليان مبابي، وانتهت بالخسارة 4-1.

ويلعب بيكيه لبرشلونة منذ عام 2008، وتخلل هذه الفترة اللعب لمانشستر يونايتد في سنواته الأولى.

بيكيه سيعتزل حينما يتوقف عن اللعب لبرشلونة

وقال بيكيه في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "سأعتزل الكرة نهائياً في اليوم الذي سأتوقف فيه عن اللعب للبارسا".

وأضاف قائلاً: "نعم سيكون آخر يوم لي في ملاعب كرة القدم لأني لن ألعب أبداً لأي نادٍ آخر، فهنا نملك كل شيء".

وتابع قائلاً: "لو قال لي رونالد كومان المدير الفني الهولندي إنه يجب أن أرحل، فسأعتزل الكرة".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها اللاعب عن إمكانية رحيله عن برشلونة، واعتزال اللعب تماماً، بعد مسيرة غنية جداً في النادي والمنتخب، بل فعلها في أغسطس الماضي عندما أسقط بايرن ميونيخ برشلونة بالضربة القاضية وفاز عليه 8-2 في دوري الأبطال، إذ قال بيكيه وقتها: "أعتقد أن النادي بحاجة إلى تغييرات جذرية، ولا أحد فوق ذلك وأنا أولهم، لأني أعتقد أن الأمور في النادي وصلت إلى أسوأ حال".