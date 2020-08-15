بيكيه: مستعد للرحيل بعد الخسارة الضخمة أمام بايرن

أبدى جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، استياءه من الهزيمة المذلة 8-2 أمام بايرن ميونيخ، بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الجمعة.

وقال بيكيه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «كانت مباراة كارثية، والعار هو الوصف الصحيح، فلا يمكنك المنافسة بهذه الطريقة».

وأضاف: «إنها ليست المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي تحدث لنا، الأمور صعبة للغاية والنادي يحتاج إلى تغييرات وأنا لا أتحدث عن مدرب أو لاعبين ولا أشير إلى شخص على وجه الخصوص، بل من الناحية الهيكلية فالنادي بحاجة إلى تغييرات في كل شيء».

وتابع: «أعرض رحيلي عن النادي، إذا كان يجب أن تأتي دماء جديدة، وتغيير هذه الديناميكية سأكون أول من يرحل، لأني أعتقد أننا وصلنا إلى الحضيض».