بيكيه وكارفاخال أبرز المعارضين لاستئناف الدوري الإسباني

كشف صحيفة "آس" الإسبانية عن معارضة جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، لاستئناف موسم الدوري الإسباني، في ظل الأوضاع الصحية الحالية وجائحة فيروس كورونا المستجد.

ويرى بيكيه أن قرار عودة المنافسات محلياً يشوبه بعض التسرع، بسبب المخاوف من انتشار فيروس ”كوفيد-19“ بين اللاعبين.

وقالت الصحيفة أن مدافع البارسا أكد رأيه في مقابلة عبر تقنية الفيديو مع وزير الصحة الإسباني، مشيرة إلى أن بعض اللاعبين أبدوا نفس الموقف المعارض لعودة المنافسات في هذا التوقيت، وكان أبرزهم داني كارفاخال ظهير ريال مدريد، وكوكي لاعب وسط أتلتيكو مدريد.

وكانت رابطة الليغا قد أعلنت رسمياً عودة منافسات الدوري الإسباني في 11 من الشهر الجاري، حيث ستكون مواجهة ديربي الأندلس إشبيلية وريال بيتيس المباراة الأولى بعد فترة توقفت امتدت منذ منتصف مارس الماضي.