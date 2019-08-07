بيكيه يخشى تكرار كابوس سقوط برشلونة أمام ليفربول

وصف جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، مباراة ليفربول بدوري الأبطال الموسم الماضي بـ "الكابوس"، وأكد أن اللاعبين لم ينسوها بعد.

وكان البارسا تفوق ذهاباً بثلاثية نظيفة، ثم سقط في لقاء الإياب على ملعب آنفيلد برباعية ضمن مجريات نصف نهائي لدوري الأبطال.

وقال بيكيه لصحيفة "إل بايس": "كان من الصعب التعافي معنوياً لأن رغم مرور الأيام لا ننسى الهزيمة، لكن يجب تخطي هذا الوضع الصعب.

"لا يجب أن نعذب أنفسنا، هي من أكبر الهزائم، ولكن هذه هي الرياضة، الأمر كابوس ويمكن أن يتكرر ويجب التعلم منه حتى نحقق دوري الأبطال من جديد.

"كل شيء كان خاطئاً، مع الهدف الأول بدأنا نفكر في روما، وبعد الثاني أصبح الأمر مكرراً، مخك يتوقف عن العمل، اللعب في آنفيلد له عامل والضغط العالي كذلك".

وتحدث بيكيه مع "تيلي ديبورتي" عن الموسم المحلي الماضي: "دائماً أقول أن الفوز بلقب الدوري الإسباني يجعل الموسم جيداً، لكن هناك شيئاً مريراً لأن التوقعات كانت أكبر.

"فالنسيا في الكأس سجل هدفين، ونحن أظهرنا ردة فعل وسجلنا هدفاً رائعاً وكدنا نتعادل، أهنىء البارسا وهم كذلك، قرارات استمرار الجهاز الفني لا نتحكم بها، لكن نريد استمرار فالفيردي.

"عندما لا تفوز تلوم غياب اللاعبين، يجب تقييم المستوى الفردي، نحن برشلونة، ونحن مطالبون بالفوز بكل البطولات".

ويواجه برشلونة في اللقاء المقبل الودي نظيره نابولي في الولايات المتحدة الأميركية.