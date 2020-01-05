بيكيه يسقط فريسة لجماهير إسبانيول

تعرض جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، لهجوم قوي من جماهير إسبانيول خلال لقاء الفريقين، أمس السبت، ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، اشتعلت الحرب مجدداً بين بيكيه وجماهير إسبانيول، حيث أطلق المشجعون من المدرجات هتافات نابية ضد اللاعب وزوجته وابنه.

وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2، مما حرم البارسا من الانفراد بصدارة الليغا، وأصبح يتقاسم المقدمة مع ريال مدريد برصيد 40 نقطة لكل منهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من جماهير إسبانيول، وسبق أن تكرر الأمر في الديربي في المواسم الماضية.

وقالت الصحيفة أن بيكيه ذهب لحكم المباراة كارلوس ديل سيرو غراندي وتحدث معه بشأن الهتافات، لكنه لم يقرر اتخاذ أي إجراء.