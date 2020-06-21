بيكيه يشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد

أجّج مدافع برشلونة جيرارد بيكيه الصراع المعلن بين فريقه وغريمه التقليدي ريال مدريد على لقب هذا العام بعد تصريحات مثيرة للجدل أعقبت تعثر الفريق الكتالوني الجمعة أمام إشبيلية بعدما قاده إلى التعادل (0-0).

وقال بيكيه في تصريح ألمح فيه إلى تساهل الحكام مع الفريق الملكي، في إشارة إلى لقاء ريال أمام فالنسيا والذي حسمه الميرينغي بثلاثية نظيفة وألغى فيه الحكم هدفاً لفالنسيا بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

ورد زين الدين زيدان السبت على تصريحات بيكيه التي ألمح فيها إلى مجاملة الحكام للفريق الملكي.

وقال زيدان خلال المؤتمر قبل مواجهة ريال سوسييداد اليوم الأحد ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني: “لا، لا أعتقد هذا”، وذلك في رد مقتضب على سؤاله بشأن تصريحات بيكيه.

“لن أعلق على ما قاله بيكيه، لأنه يمكن أن يحدث العكس، كل شخص له رأيه، أفكر في مباراة الأحد وحسب”.

وأوضح زيدان أنه لا يتدخل في تصريحات لاعبيه، قائلاً: “اللاعبون أذكياء، يمكنهم التفكير في أشياء والإفصاح عنها، أحياناً يمكنهم أن يخطئوا، لكن لا يمكن أن أقول لهم أبداً ما عليهم قوله”.

ويتخلف ريال مدريد عن برشلونة بفارق ثلاث نقاط على قمة الليغا، قبل مباراة ريال سوسييداد على ملعب آنويتا.

وقدم إشبيلية خدمة لريال بعدما أوقع برشلونة في شراكه وحرمه من تحقيق النقاط الثلاث، مما سيصعب عليه باقي جولات البطولة.

واعتبر بيكيه أن القبض على الصدارة لم يعد بيد فريقه بعد تعادله.

وبعد فوزين على التوالي إثر العودة من عطلة قسرية لثلاثة أشهر تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد، خسر برشلونة نقاطاً للمرة الأولى، وبات غريمه ريال مدريد قادراً على التساوي معه في النقاط واقتناص الصدارة بفارق المواجهات المباشرة في حال فوزه على ريال سوسييداد سادس الترتيب الأحد.