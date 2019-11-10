بيكيه يضع خطة لرئاسة برشلونة

وضع جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، خطته لتولي رئاسة النادي حينما يقرر الاعتزال بصورة نهائية.

ولاية جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس البارسا، تنتهي في 2021 كما أن عقد اللاعب ينتهي في 2022.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن بيكيه وضع خطته لرئاسة النادي الكتالوني واختار فريق العمل الذي سيضم تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا.

وأوضحت الصحيفة أن صاحب الـ 32 عاماً سيعيد أندوني زوبيزاريتا إلى منصب المدير الرياضي فيما سيتولى تشافي الإدارة الفنية.

وسيصبح إنييستا أحد ممثلي النادي في المحافل العالمية ضمن قائمة أساطير الفريق.

وقد يعود بيب غوارديولا مرة أخرى إلى برشلونة، لكنه لن يعمل في منصب المدير الفني وإنما حتى يكون جزءاً من إدارة الفريق.

يذكر أن الانتخابات التي تلي عام 2021 سوف تقام في 2027.