بيكيه يعلق على إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة

علق جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، على بنود عقد زميله وقائد الفريق ليونيل ميسي، وقال أن الأخير فعل للنادي ما يعطيه حق الرحيل.

وتم الكشف عبر صحيفة "إل بايس" أن عقد ميسي يملك بنداً يسمح له بالمغادرة في نهاية أي موسم رغم أن الارتباط مع برشلونة يمتد حتى 2021.

وقال بيكيه لإذاعة "كادينا سير": "أعرف بالفعل أن بإمكان ميسي الرحيل نهاية كل موسم، كلنا نعرف التزام ليو نحو البارسا ولست قلقاً.

"يملك الحق ليقرر مستقبله بعد كل ما قدمه لهذا النادي على مدار السنوات".

ويعمل برشلونة حالياً على تجديد عقد ميسي، إذ كانت المناسبة الأخير التي جدد فيها عقده في 2017.

ويتواجد الأرجنتيني حالياً في برشلونة كونه لن ينضم لصفوف منتخب بلاده الأرجنتين الذي تعادل ودياً مع تشيلي بسبب إيقافه.