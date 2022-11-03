بيكيه يعتزل كرة القدم السبت القادم

أعلن المدافع الإسباني المخضرم جيرارد بيكيه اليوم الخميس اعتزال كرة القدم والرحيل عن صفوف برشلونة بعمر 35 عاماً.

بيكيه ينهي مسيرته

وقال المدافع الذي أثار الجدل مراراً خلال مسيرته المدججة بالانتصارات خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "قررت أن الوقت حان لنهاية هذه الرحلة، قلت دائماً أنه لن يكون هنالك أي فريق آخر بعد برشلونة، وهذا ما سيكون عليه الحال.

"سأخوض يوم السبت مباراتي الأخيرة في ملعب كامب ناو".

يذكر أن برشلونة سيواجه ضيفه آلميريا يوم السبت المقبل لحساب الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإسباني بعد أيام من خروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا بصورة مخيبة رغم التعاقدات المميزة التي أبرهما الصيف المنصرم.