بيكيه ينتقد أداء ديمبيلي

أكد تقرير أن عثمان ديمبيلي، نجم برشلونة، أثار غضب زميله جيرارد بيكيه خلال الخسارة أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 0-1، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن بيكيه غضب بشدة من الأداء الدفاعي لديمبيلي خلال التحرك الذي جاء من خلاله هدف المباراة الوحيد.

ويرى بيكيه أن ديمبيلي لم يقم بدوره الدفاعي على أكمل وجه، وأنه كان قادراً على الضغط بشكل أفضل ومنع خصمه من إرسال العرضية التي جاء منها الهدف.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيكيه وجه بعض الانتقادات صوب ديمبيلي، أثناء احتفال لاعبي بلباو بالهدف.

واستمر غضب المدافع الإسباني وانتقاده للفرنسي حتى نهاية احتفالات الخصم، بينما كان الجناح الشاب عاجزاً عن الرد وقام بتحويل وجهه للجهة الأخرى.

وتابع فرينكي دي يونغ المنضم إلى برشلونة هذا الصيف، مشهد انتقاد بيكيه لديمبيلي، لكن دون أن يقتحم الموقف.