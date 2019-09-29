بيكيه يهدد إدارة برشلونة

وجّه جيرارد بيكيه، قلب دفاع برشلونة، رسالة غاضبة إلى إدارة النادي الكتالوني يحذر فيها من ردود أفعال سلبية لغرفة الملابس.

وقال المدافع في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا نريد أن نغضب، حينما لا يريد طرفان أن يغضبا فهذا يعني أنه لا يوجد نقاش حاد.

"نعرف الفريق ونعرف الصحف التي يسيطر عليها الفريق ونعرف صاحب كل من يكتب مقال لانتقاد اللاعبين حتى لو لم يضع اسمه عليه. لكننا لن نغضب وسنحاول أن نظهر بشكل جيد داخل الملعب وأن نجلب الألقاب.

"أتمنى ألا يرغب أحد بخلاف داخلي حول أمور لم تحدث من الأساس".

وكان المقصود من حديث بيكيه مقال في صحيفة "موندو ديبورتيفو" يتحدث عن القوة المفرطة للاعبين في النادي وسيطرتهم على غرفة الملابس والتحكم في القرارات متهماً إياهم بالمسؤولية الكاملة عن تراجع النتائج.

وكان الاعبون قد منعوا عدداً من الصحفيين الانضمام لهم في البعثة المسافرة إلى مدريد لخوض المباراة أمام خيتافي بعد عدة انتقادات شملتهم.

أغلب الانتقادات توجهت إلى لويس سواريز بسبب تأجيل عمليته الجراحية وعثمان ديمبيلي لكونه رفض الدخول ضمن صفقة نيمار دا سيلفا، وكذلك دعوة العشاء التي نظمها بيكيه الأربعاء الماضي للاعبين فقط.

يذكر أن صحيفة "ماركا" الصادرة في مدريد أكدت أن عدداً من الصحفيين المقربين من المدير الرياضي السابق، بيب سيغورا، وبعد استقالة الأخير يستغلهم لجعل اللاعبين كبش فداء لأخطاء الإدارة.