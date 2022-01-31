بيلد: مبابي يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد

توصل النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان لاتفاق مع ريال مدريد حول البنود الشخصية وفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية.

ويقضي الاتفاق بانتقال الهداف البالغ من العمر 23 عاماً إلى صفوف الفريق الملكي خلال الصيف القادم.

وينتهي عقد اللاعب الفائز بكأس العالم عام 2018 مع الباريسيين بحلول نهاية الموسم الجاري، ولطالما أشارت التوقعات إلى أنه سيتوجه إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وعرض باريس سان جيرمان على مبابي تجديد عقده في عدة مناسبات، إلا أن المهاجم المتألق رفض العروض جميعها.

وسينضم الهداف الفرنسي بالتالي إلى مواطنه كريم بنزيمة في خط هجوم ريال مدريد ليشكلا ثنائياً كذلك الذي اعتادا عليه مع منتخب بلادهما.