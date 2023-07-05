بيلينغهام: جئت إلى ريال مدريد للفوز بالألقاب

شدد النجم الإنجليزي الصاعد جود بيلينغهام على أنه انتقل إلى ريال مدريد من أجل الظفر بالألقاب و"قضاء وقت مميز".

وأتم النادي الملكي صفقة لاعب خط الوسط الشهر الماضي القادم من بوروسيا دورتموند والتي بلغت قيمتها حوالي 103 مليون يورو.

ويمتد الاتفاق المبرم بين الطرفين حتى صيف عام 2029.

ماذا قال بيلينغهام عن انتقاله لريال مدريد؟

قال صاحب العشرين عاماً لشبكة "سكاي سبورت" تعليقاً على انتقاله: "الأمر يتعلق بكيفية التكيف وقضاء وقت عظيم.

"علينا أن نحاول حتى نحقق الفوز، تعاقد معي النادي لهذا السبب، أنا هنا من أجل الفوز.

"انضممت لأكبر نادٍ في العالم من أجل هذا الأمر، حتى أحاول صنع التاريخ وإضافة المزيد من الكؤوس.

"أنا في غاية الحماس، هذا الانتقال بمثابة الحلم بالنسبة لي."

يذكر أن ريال مدريد سيعول كثيراً على بيلينغهام نظراً لتقدم أعمار النجمين لوكا مودريتش وتوني كروس ولضرورة تقليل الاعتماد عليهما تدريجياً تمهيداً للحقبة بعدهما.