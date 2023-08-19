بيلينغهام وفينيسيوس يقودان ريال مدريد للتغلب على آلميريا

فاز ريال مدريد على مستضيفه آلميريا بنتيجة 3-1 ليلة السبت في المباراة الصعبة التي احتضنها ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

تناوب على تسجيل أهداف الفريق الملكي النجمان الإنجليزي جود بيلينغهام (هدفان) في الدقيقتين 19 و 60، والبرازيلي فينيسيوس جونيور (73).

أما هدف صاحب الضيافة الوحيد فحمل توقيع سيرجيو آريباس بعد 3 دقائق على البداية.

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب العام، فيما بقي رصيد آلميريا خاليا من النقاط في المركز العشرين والأخير.

وفي لقاء آخر ضمن الجولة نفسها، تعادل ريال سوسييداد مع ضيفه سيلتا فيغو بهدفٍ لمثله.