بيلينغهام يرفض مانشستر سيتي من أجل ريال مدريد

توقعت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء رفض النجم الدولي الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند إغراءات مانشستر سيتي من أجل انتقال محتمل إلى ريال مدريد.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفنينغ ستاندرد" البريطانية نقلاً عن صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً والمطارد من قبل أبرز أندية القارة الأوروبية يفضل ارتداء قميص الفريق الملكي على غيره من الخيارات الأخرى.

وتسعى أندية إنجليزية كبيرة على رأسها قطبا مدينة مانشستر إضافة لتشيلسي وليفربول إلى إعادة النجم الصاعد إلى بلاده في أقرب وقتٍ ممكن.

بيلينغهام يريد ريال مدريد

وبدا أن الإنجليزي في طريقه إلى مانشستر سيتي، لكن أنظاره موجهة على ما يبدو صوب الانتقال إلى ريال مدريد بطل أوروبا في صفقة قد تبلغ قيمتها الكلية نحو 83 مليون جنيه استرليني.

ولن يشكل هذا المبلغ مشكلة كبيرة بالنسبة للنادي الإسباني العملاق الذي حاول التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي بطريقة مشابهة الصيف الماضي.