بيليه يختار صلاح ضمن فريقه التاريخي في فيفا 2021

توقف الأسطورة البرازيلية الخالدة بيليه (الجوهرة السمراء)، بدوره عند موهبة المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، واختاره ضمن فريقه التاريخي في ترقية لعبة «فيفا 2021».

ويعتبر بيليه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ويظل مع الراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا أعظم لاعبين ظهراً على خارطة الكرة قبل أن تتم مقارنتهما في السنوات الأخيرة مع الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وفرض محمد صلاح نفسه كأحد أبرز اللاعبين في قارة أوروبا منذ احترافه في سويسرا رفقة بازل قبل عدة سنوات، وحتى وصوله لقمة الهرم مع ليفربول، والتتويج ببطولتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز.

وسلطت لعبة «فيفا 2021» في الترقية الجديدة لها خلال الشهر الجاري، الضوء على الفريق التاريخي الذي اختاره الأسطورة بيليه ليكون فريقه المفضل الذي يخوض معركة التنافس في «فيفا 2021».

وشملت اختيارات بيليه صديقه القديم الراحل مارادونا، وكذلك المدافع البرازيلي السابق كارلوس ألبيرتو، في حين لم يختر نفسه ضمن الفريق، على الرغم من أنه يعتبر أحد أعلى وأفضل البطاقات المتوفرة في لعبة «فيفا 2021».

وضم الفريق الذي اختاره بيليه، وفقاً لصحيفة "آس" لاعبين فقط من الدوري الإسباني، هما قائد ريال مدريد سيرخيو راموس وقائد برشلونة ليونيل ميسي.

وجاءت اختيارات بيليه عموماً على النحو التالي، مع تقييم البطاقة الخاصة بكل لاعب من 100:

- الحارس الألماني مانويل نوير (96)- بايرن ميونيخ الألماني.

- البرازيلي تياغو سيلفا (86) - تشيلسي الإنجليزي.

- الإسباني سيرخيو راموس (96)- ريال مدريد الإسباني.

- البرازيلي السابق كارلوس ألبرتو (94).

- البرازيلي نيمار جونيور (96) - باريس سان جيرمان الفرنسي.

- الأرجنتيني السابق مارادونا (98).

- الكوري هيونغ سون (94) - توتنهام الإنجليزي.

- المصري محمد صلاح (96) - ليفربول الإنجليزي.

- الفرنسي كيليان مبابي (97) - باريس سان جيرمان الفرنسي.

- البرتغالي كريستيانو رونالدو (98) - يوفنتوس الإيطالي.

- الأرجنتيني ليونيل ميسي (98) - برشلونة الإسباني.

في شأن متصل، كشف مسؤولو «فيفا 2021» عن أن اللاعبين الذين تم اختيارهم في فريق الأسبوع مؤخراً في الدوريات المختلفة مثل لويس سواريز ولوكا مودريتش وساديو ماني ستكون البطاقات الجديدة لهم متاجة بدءاً من اليوم الأربعاء.