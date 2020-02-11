بيليه يعاني من الاكتئاب جراء تدهور صحته

أفاد إيدينيو نجل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه أن والده يعاني "نوعاً من الاكتئاب" وبالكاد يغادر المنزل بسبب مشاكل صحية جعلته غير قادر على المشي بشكل طبيعي.

وقال إيدينيو إن والده البالغ 79 عاماً والذي عانى من مشاكل صحية خلال الأعوام الماضية بات "هشاً للغاية لناحية الحركة (...) مما تسبب بمعاناته من نوع من الاكتئاب".

وقال إيدينيو في مقابلة نشرها موقع "غلوبو سبورتي" البرازيلي: "تخيلوا فقط، إنه الملك، ودائماً ما تمتع بشخصية قوية، والآن لا يستطيع المشي بشكل طبيعي. هو يخجل ويشعر بالحرج حيال ذلك".

ويعد بيليه من أفضل اللاعبين على مر التاريخ إن لم يكن أفضلهم، وهو الوحيد الذي توج بلقب كأس العالم ثلاث مرات (1958، 1962، 1970)، بعد مسيرة مظفرة سجل خلالها أكثر من ألف هدف.

وعانى إيدسون آرانتيس دو ناسيمنتو من مشاكل صحية خلال الأعوام الماضية من مشاكل صحية عدة أدت الى دخوله المستشفى أكثر من مرة، ولم يتعاف بشكل كامل من جراحة في وركه مما اضطره للاعتماد على جهاز يساعده على المشي، وفقاً لإيدينيو.

وتابع ابن الـ 49 عاماً: ً"إنه يبلي بلاء أفضل مما كان عليه على الكرسي المتحرك مؤخرا، لكنه لا يزال يعاني".

وتراجع ظهور بيليه في العلن مع تقدمه في السن.

وفي أبريل الماضي، أدخل المستشفى في العاصمة الفرنسية بعيد مشاركته في حفل ترويجي لإحدى العلامات التجارية الخاصة بالساعات، مع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

عانى البرازيلي يومها من التهاب في المسالك البولية، وعاد بعد أيام إلى بلاده حيث خضع لعملية لإزالة حصوة.

وأدخل بيليه عام 2014 الى العناية المركزة لغسيل الكلى بعد تعرضه لالتهاب حاد في المسالك البولية، وهو يعيش بكلية واحدة منذ عام 1977 بعدما اضطر الاطباء لإزالة إحداهما بعد تعرضه لكسر في ضلعه خلال مباراة كرة قدم.