بيليه يهنئ رونالدو

هنأ أسطورة البرازيل بيليه نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، بعدما كسر الأخير رقمه القياسي في عدد الأهداف الرسمية.

وسجل رونالدو "هاتريك" في فوز فريقه على كالياري (3-1)، ضمن مباريات المرحلة 27 من الدوري الإيطالي.

ونشر بيليه صورة له مع رونالدو عبر حسابه في "إنستغرام"، وكتب: "كريستيانو، الحياة رحلة بمفردها، كل واحد يقوم برحلته الخاصة، ويا لها من رحلة جميلة تخوضها. أنا معجب بك كثيراً، أحب مشاهدتك وأنت تلعب وهذا ليس سراً على أحد".

أضاف: "تهانينا على تحطيم الرقم القياسي لأهدافي في المباريات الرسمية، أسفي الوحيد هو عدم قدرتي على احتضانك اليوم".

وختم بيليه: "أترك هذه الصورة على شرفك، وبعاطفة كبيرة، كرمز للصداقة التي كانت موجودة منذ سنوات عدة".