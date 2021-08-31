بيليه يهنىء رونالدو بعودته إلى مانشستر يونايتد

هنأ الأسطورة البرازيلية بيليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعودته إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد عقب الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة اليوم الثلاثاء.

وغادر الهداف المخضرم صفوف يوفنتوس صوب مانشستر في عقدٍ يمتد لمدة موسمين مع خيار إضافة موسم ثالث في صفقة بقيمة 20 مليون جنيه استرليني.

ووجه بيليه رسالة للفائز بالكرة الذهبية 5 مرات قال فيها: "لا يوجد شعور يضاهي غزو العالم ثم العودة إلى البيت.

"كن سعيداً دائماً، كريستيانو."

يذكر أن المهاجم البالغ من العمر 36 عاماً فاز بلقب الهداف في بطولات الدوري الإسباني والإيطالي والإنجليزي.

كما فاز بألقاب الدوريات المحلية في هذه الدول علاوة على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات.

وعلى مستوى المنتخبات، قاد رونالدو بلاده للفوز بلقب يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية.