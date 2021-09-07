بيل يترقب مشاركة رونالدو الأولى مع مانشستر يونايتد

يتوقع النجم الويلزي غاريث بيل أن يحالف النجاح زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد الذي عاد إليه مؤخراً قادماً من يوفنتوس.

وخاض الأسطورة البرتغالية تدريبه الأول مع لاعبي الشياطين الحمر اليوم الثلاثاء.

ماذا قال بيل عن رونالدو ؟

يراقب جناح ريال مدريد وضعية زميله السابق، وقد علق قائلاً: "أنا متأكد من أنه سيظهر بشكل مميز.

"أثبت نفسه من قبل في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه يفهم هذه البطولة، وقد فعل كل ما يمكن فعله في كرة القدم.

"لا أحد يستطيع مجاراته من حيث قدرته على تسجيل الأهداف وأنا متأكد من أنه سيشارك ويزور الشباك كثيراً."

وختم بقوله: "أترقب ما سيحصل مثل غيري من المشجعين، وأنا متأكد من نجاحه."