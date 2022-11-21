بيل ينقذ ويلز من الخسارة أمام الولايات المتحدة

تعادل منتخب الولايات المتحدة الأميركية مع نظيره الويلزي بهدفٍ لمثله اليوم الاثنين في المباراة التي احتضنها ستاد أحمد بن علي المونديالي في الريان لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وهذه هي أول مواجهة في المونديال القطري تنتهي بالتعادل.

قدم الفريق الأميركي بقيادة كريستيان بوليسيتش أداءً قوياً في الشوط الأول هيمن من خلاله على المجريات.

توج الأميركيون هذا التفوق بهدفٍ متقن صنعه بوليسيتش نجم تشيلسي الذي مرر تمريرة سريعة صوب زميله المهاجم تيموثي وياه الذي سبق واين هينيسي حارس ويلز وأحد المدافعين وسدد في المرمى معلناً عن تقدم فريقه في الدقيقة 36.

تيموثي وياه يحتفل بهدف الولايات المتحدة في ويلز (المصدر: أ ف ب)



انتفض الويلزيون في الشوط الثاني وبدأوا في تشكيل خطورة على الحارس مات تيرنر وهددوا مرماه في عدة مناسبات.

واحتسب الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم ركلة جزاء إثر عرقلة النجم الويلزي غاريث بيل في الدقيقة 81 داخل المنطقة المحرمة.

انبرى نجم ريال مدريد السابق لتسديد الركلة وأدرك التعادل منها لمنتخب بلاده بتسديدة قوية حاول تيرنر التصدي لها دون جدوى (82).

ولم ينجح أي من الفريقين في التسجيل خلال ما تبقى من المباراة لتبقى النتيجة على حالها.

التعادل يحسم موقعة الولايات المتحدة وويلز

بهذه النتيجة، تقاسم المنتخبان نقاط المباراة ليرفع كلٌ منهما رصيده إلى نقطة واحدة.

ولحساب المجموعة ذاتها، سحق منتخب إنجلترا خصمه الإيراني بنتيجة 6-2 في وقت سابق ليقتنص صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما بقي رصيد الإيرانيين خالياً من أي نقطة.

ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاية الجولة الأولى:

1- إنجلترا 3 نقاط.

2- الولايات المتحدة نقطة واحدة.

2- ويلز نقطة واحدة.

4- إيران دون نقاط.