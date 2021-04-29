بينيتيز يفضل العمل في إنجلترا أو إيطاليا عن إسبانيا

أكد المدير الفني لفالنسيا وريال مدريد وليفربول ونابولي السابق رافاييل بينيتيز أنه في الوقت الحالي "لا يمكن العمل في إسبانيا على مشروع رياضي" والمنافسة في الوقت نفسه للفوز ببطولات، معتبراً أن هذا الأمر قابل للتحقيق "في إيطاليا أو إنجلترا".

وقال الإسباني في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "أود المنافسة والفوز، لكن يمكنني في الوقت نفسه العمل مع الشباب لأني معلم. في إسباني حالياً، لا يمكن العمل على مشروع رياضي ومحاولة الفوز بشيء".

"في إيطاليا وإنجلترا في المقابل، يمكن فعل ذلك، من المبكر معرفة ما سيحدث في المستقبل، لكن من الواضح أني كنت في وضع جيد بإيطاليا وإنجلترا".

وأشار بينيتيز إلى أن لديه ذكريات جيدة خلال عمله في نابولي، الذي فاز معه بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي بين 2013 و2015، ولأن رئيس النادي أوريليو دي لاورينتيس سمح له بالعمل كما يرغب.