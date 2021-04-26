بيولي: ميلان يستحق التأهل لدوري الأبطال

حدد ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، موقف المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش من مواجهة لاتسيو المقررة اليوم الاثنين، ضمن مباريات المرحلة 33 من الدوري الإيطالي.

وغاب السويدي عن مواجهة الروسونيري السابقة أمام ساسوولو الأسبوع الماضي بسبب الإصابة، إلا أنه لم يتعاف حتى الآن ليتأكد غيابه أيضاً عن مواجهة لاتسيو.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي للقاء: “يشعر زلاتان بتحسن بعض الشيء، لكنه ليس مستعداً لمواجهة لاتسيو، يمكنه أن يعود أمام بينيفينتو.

“يمكن لماريو ماندجوكيتش أو رافاييل لياو قيادة الهجوم، فماريو بحالة جيدة، ولديه الخصائص المناسبة لمساعدتنا داخل منطقة جزاء الخصم”.

ويحتل ميلان المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة.

وعلق بيولي: “أثبتت المباريات التي خضناها طوال 32 مرحلة أننا كنا أقوى من أي فريق آخر باستثناء إنتر ميلان، لكننا الوحيدون الذين وقفنا ضد إنتر.

“يمكننا أن نخوض المباريات الأخيرة بطموحاتنا، هدفنا لا يزال متواجداً (التأهل لدوري أبطال أوروبا)، صحيح أننا لم نكن محظوظين، لكننا نستحق التأهل.

“لا يمكننا التفكير في أننا لن نتأهل لدوري أبطال أوروبا، أثبتنا أننا أقوياء لكننا بحاجة إلى الاستمرار حتى النهاية، من لم ينه الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى سيصاب بخيبة أمل.

“المواجهات ضد المنافسين المباشرين بضعف عدد النقاط الآن، ستكون مباراة مهمة للاتسيو ولنا”.

وأردف: “لاتسيو فريق قوي، شارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكننا تغلبنا عليه في سان سيرو، مبارياتنا معه متوازنة دائماً.

“اعتقدنا أن 75 نقطة هي الحد الأدنى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يمكن أن تكون هناك فرق قادرة على الفوز ببعض المباريات على التوالي، لكن في الوقت الحالي يجب أن نركز على كل مرحلة على حدة”.

وختم بيولي: “يجب ألا نخاف، إذا هربت سيتبعك الخوف، شعارنا إذا كنت تريد (الوصول إلى هدف ما) فيمكنك (تحقيقه)، والباقي مجرد أعذار”.