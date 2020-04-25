تأجيل بطولة رولان غاروس أسبوعاً إضافياً

أفاد تقرير إخباري أمس الجمعة بأن بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) ستتأجل أسبوعاً إضافياً لتقام في سبتمبر، خاصة أن البطولة التي تقام على الملاعب الرملية تسعى لحجز موعد لها في أجندة الموسم الحالي التي ضربها تفشي انتشار وباء فيروس كورونا.

وبعد أن تم تغيير موعدها الأصلي في مايو، ذكرت صحيفة «لو باريزيان» اليومية أن بطولة فرنسا المفتوحة ستبدأ في 27 سبتمبر بدلاً من 20 من نفس الشهر وتستمر حتى 11 أكتوبر.

وتسبب الاتحاد الفرنسي للتنس من قبل في إثارة أوساط التنس من خلال نقل موعد البطولة. وتضارب موعدها حالياً مع بطولة كأس لافر، المؤجلة، والتي كان يفترض أن تقام بعد أسبوع من انتهاء بطولة أميركا المفتوحة للتنس في 13 سبتمبر.

وسيسمح تأجيل البطولة أسبوعاً للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين والرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات بالحصول على فترة أسبوع لإعادة تنظيم حدث مؤجل على الملاعب الرملية -في مدريد أو روما- كبطولة إعدادية للجائزة الكبرى إذا لم تتمكن بطولة أميركا المفتوحة من الانطلاق وفقاً لما هو مخطط لها في 31 أغسطس.

وهناك ميزة أخرى تتمثل في تفادي التصادم مع الموعد الجديد لسباق فرنسا الدولي للدرجات (تور دو فرانس) الذي ينتهي في 20 سبتمبر.

وحتى الآن لم يعلق منظمو البطولة الفرنسيون ولا حتى مسؤولو الرابطة عن التأجيل المحتمل.