تأجيل سباق لوزان لألعاب القوى

انضم سباق لوزان الذي كان من المفترض أن يشكل المرحلة الثامنة من الدوري الماسي لألعاب القوى، إلى لائحة الأحداث الرياضية التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما أعلن المنظمون بأنه لن يقام في أغسطس.

وأوضحوا: “من المستحيل حالياً السماح بتواجد عدد كبير من الأشخاص في منطقة محدودة بحلول نهاية أغسطس” في ظل تجنب التجمعات الكبيرة، لكنهم أضافوا أنهم يدرسون البدائل والصيغ التي لا يزال من الممكن وضعها في الاعتبار من أجل منح الرياضيين فرصة التنافس.

وكان من المفترض أن ينطلق الدوري الماسي في 17 أبريل في الدوحة، لكن الوباء أحدث فوضى في الروزنامة وأدى إلى إرجاء مراحل قطر وشنغهاي الصين في مدينة أخرى لم تكن محددة، ستوكهولم، روما والرباط، قبل أن تنضم لوزان إلى اللائحة.

كما قرر منظمو سباق أوسلو بيسليت المقرر في 11 يونيو، استضافة مسابقة ألعاب قوى بديلة تحت الأنظمة النرويجية لمكافحة فيروس كورونا، في الموعد الأصلي لسباق أوسلو في 11 يونيو، وبالتالي لن يكون ضمن روزنامة الدوري الماسي.

وفي ظل التعديل الذي طرأ على الروزنامة، أصبح سباق لندن المقرر في الرابع من يوليو، الموعد المبدئي الجديد لانطلاق الدوري الماسي.

وتسبب فيروس كورونا بأكثر من 228 ألف وفاة معلنة حتى الآن حول العالم، وجمد الغالبية العظمى من النشاطات الرياضية وإلى تأجيل مواعيد كبيرة حتى صيف 2021 بعدما كانت مقررة في صيف 2020 (أولمبياد طوكيو، كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا لكرة القدم).