تأجيل مباراة اعتزال شنايدر إلى يونيو 2021

قرر الهولندي ويسلي شنايدر نجم الغرافة السابق تأجيل مباراة اعتزاله بسبب فيروس «كورونا»، وتقرر أن يقام المهرجان يوم 9 يونيو 2021، في أوتريخت بهولندا

وسيشهد الحدث مشاركة الكثير من نجوم كرة القدم العالمية، ويتوقع أن يشارك الغرافة في هذه المباراة الاحتفائية على اعتبار أن اللاعب أنهى مسيرته مع الفهود.

وكان شنايدر، من بين النجوم الذين اعتزلوا كرة القدم في 2019 بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.

وسيشارك في مهرجان وداع النجم الهولندي عدد كبير من النجوم القدامى مثل ياري ليتمانين، وفابيو كانافارو، وجوليو سيزار، وخافيير زانيتي، وسامويل إيتو، وكريستيان كيفو، وماركو ماتيراتزي، وديان ستانكوفيتش، وإستيبان كامبياسو، ودييغو ميليتو إلى جانب المدربين جوزيه مورينيو وبيرت فان مارفيك.

بدأ شنايدر مسيرته الاحترافية مع أياكس 2003، واستمر بقميصه حتى 2007، وساهم معه في تحقيق لقبي الدوري الهولندي والكأس أكثر من مرة.

بعد ذلك، انتقل شنايدر إلى ريال مدريد ومنه إلى إنتر ميلان ثم غالاتاساراي ونيس، وأخيراً الغرافة.

ويعتبر موسم 2009-2010، الأفضل لشنايدر، بعدما حقق الثلاثية مع إنتر ميلان تحت قيادة مورينيو.

وكان آخر الفرق التي انضم لها شنايدر في مسيرته الغرافة في يناير من العام الماضي وتمكن معه من المشاركة في 21 مباراة، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى.

وجاء قرار شنايدر بعد أسابيع من انتهاء عقده مع الغرافة.