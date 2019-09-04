تأجيل مباراة ليفربول وويست هام بسبب مونديال الأندية

أعلن ليفربول عن تأجيل مباراته أمام ويست هام يونايتد المقرر إقامتها ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز في 21 من ديسمبر المقبل.

جاء هذا في بيان نشره النادي، وأكد خلاله أنه سيتم تحديد موعد جديد للمواجهة خلال الفترة القادمة.

وجاء في البيان: "كان من المفترض أن يلتقي ليفربول مع ويست هام على ملعب لندن في 21 ديسمبر، لكن المباراة سيتم تأجيلها وهو ما أكدته رابطة الدوري الإنجليزي بسبب مشاركتنا في كأس العالم للأندية.

"ستقام البطولة في قطر في الفترة بين 11 ديسمبر و21 من الشهر نفسه، وستبدأ مشاركة ليفربول في البطولة من نصف النهائي في الـ 18 من ديسمبر.

"سيتم نشر المزيد من التفاصيل حول تعديل هذه المواعيد ومشاركة ليفربول في كأس العالم للأندية قريباً".

يذكر أن ليفربول سيشارك في البطولة بصفته بطلاً لدوري أبطال أوروبا الذي حققه نهاية الموسم الماضي على حساب توتنهام بهدفي محمد صلاح وديفوك أوريغي.