تأجيل مباراة يونايتد وليفربول يضع الدوري الإنجليزي في مأزق

وضع تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز في مأزق حقيقي، بسبب الجدول المكتظ والبطولات القادمة في الصيف.

وبعد ساعات "مضطربة" الأحد، قرر الدوري الممتاز إلغاء مباراة القمة بين يونايتد وليفربول بعد أن اقتحم مشجعون أرض ملعب أولد ترافورد قبل انطلاقها، احتجاجاً على ملاك النادي صاحب الضيافة عائلة غلايزر.

ولا يوجد أي "متسع" لإقامة المباراة قبل انتهاء الدوري في 23 مايو المقبل، وهو مأزق حقيقي للبطولة التي يتطلع منظموها لانهائها في الوقت المحدد.

وفي جميع الأسابيع المقبلة، سيخوض مانشستر يونايتد أو ليفربول مباراتين أسبوعياً، مما يعني أنه من شبه المستحيل أن تقام المباراة بدون تغيير جذري في جدول المباريات.

وسيضطر الدوري الإنجليزي "لتحريك" بعض اللقاءات، لتفريغ يوم لإقامة المباراة المرتقبة.

وفي حال ضغط المباراة وسط أحد الأسابيع، فأنه يجب أن تتوفر مساحة يومين على الأقل للفريقين، بين هذه المباراة ومباراته السابقة واللاحقة.

كما أن بطولة أوروبا التي تنطلق منتصف يونيو، تضع ضغطاً حقيقياً على الدوريات الأوروبية للانتهاء قبل 29 مايو، مما يعني أن تأجيل المواجهة لن يكون بعد انتهاء الدوري في 23 مايو.

وسيقع الدوري الإنجليزي في مأزق أشد وطأة، إذا ما قررت جماهير يونايتد الاستمرار في الاحتجاج، في مباراة الفريق المقبلة على أولد ترافورد، أمام ليستر سيتي، يوم 12 من الشهر الجاري.

وقتها سيحاول الدوري اعتبار مانشستر يونايتد خاسراً، أو تأجيل المباراة ليوم واحد فقط وإقامتها على ملعب محايد.

ويمثل تحديد موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد "صداعاً" لليفربول أيضاً، الذي يحتاج كثيراً للانتصار للبقاء منافساً على المقعد الرابع المؤهل لدوري الأبطال، وتأجيل المباراة وتقريبها من المباريات الأخرى، سيمثل عبئاً على الريدز.