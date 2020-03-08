تأجيل مباريات الإمارات في تصفيات كأس العالم لأجل غير مسمى

أكدت تقارير أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر تأجيل مباراتي منتخب الإمارات ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 حتى إشعار آخر.

وأعلنت قناة "أبو ظبي الرياضية" الإماراتية، عن قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباراتي الأبيض أمام منتخبي ماليزيا وإندونيسيا يومي 26 و 31 مارس الجاري على التوالي، ضمن الجولتين السادسة والسابعة من التصفيات.

ويحتل المنتخب الإماراتي رابعاً، ضمن ترتيب فرق المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، خلف منتخب فيتنام المتصدر برصيد 11 نقطة، ومنتخب ماليزيا الوصيف بـ 9 نقاط، ثم منتخب تايلاند الثالث بـ8 نقاط.

يأتي قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خوفاً من تفشي فيروس كورونا، المنتشر حالياً في آسيا وباقي دول العالم.

وكان المنتخب الإماراتي مرتبطاً بمواجهة ودية أمام نظيره السنغافوري، يوم 21 مارس الجاري، حيث لم يتخذ الاتحاد الإماراتي أي قرار بشأن إقامتها حتى الآن.