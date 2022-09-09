رسمياً: تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي بعد وفاة الملكة إليزابيث

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة عن تأجيل مباريات المرحلة السابعة من البطولة احتراماً لوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ومع أن إلغاء أو تأجيل المنافسات الرياضية لم يكن أمراً إجبارياً بالنسبة للحكومة البريطانية، إلا أن القائمين على البريمير ليغ فضلوا إصدار قرار التأجيل.

ونشر الدوري الإنجليزي بياناً رسمياً جاء فيه: "بعد الاجتماع صباح اليوم (الجمعة)، قدمت أندية الدوري الإنجليزي الاحترام والعزاء لجلالة الملكة إليزابيث الثانية.

"تعبيراً عن احترامنا، سيتم تأجيل جولة الدوري الإنجليزي الممتاز".

يذكر أن الملكة إليزابيث توفيت أمس الخميس عن عمر يناهز الـ 96 عاماً.