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رسمياً: تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي بعد وفاة الملكة إليزابيث

منشور 09 أيلول / سبتمبر 2022 - 10:22
لاعبو مانشستر يونايتد في لحظة حداد قبل بدء المباراة أمام سوسييداد في الدوري الأوروبي أمس الخميس (المصدر: أ ف ب)
لاعبو مانشستر يونايتد في لحظة حداد قبل بدء المباراة أمام سوسييداد في الدوري الأوروبي أمس الخميس (المصدر: أ ف ب)

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة عن تأجيل مباريات المرحلة السابعة من البطولة احتراماً لوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ومع أن إلغاء أو تأجيل المنافسات الرياضية لم يكن أمراً إجبارياً بالنسبة للحكومة البريطانية، إلا أن القائمين على البريمير ليغ فضلوا إصدار قرار التأجيل.

ونشر الدوري الإنجليزي بياناً رسمياً جاء فيه: "بعد الاجتماع صباح اليوم (الجمعة)، قدمت أندية الدوري الإنجليزي الاحترام والعزاء لجلالة الملكة إليزابيث الثانية.

"تعبيراً عن احترامنا، سيتم تأجيل جولة الدوري الإنجليزي الممتاز".

يذكر أن الملكة إليزابيث توفيت أمس الخميس عن عمر يناهز الـ 96 عاماً.

كلمات دالة:الملكة إليزابيث الثانيةالدوري الإنجليزي

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