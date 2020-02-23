تأجيل 3 مباريات في الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا

أعلن جيوسيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، تأجيل أي فعاليات رياضية في منطقتي لومبارديا وفينيتو بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعلى ضوء هذا القرار، تم تأجيل 3 مباريات ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الإيطالي اليوم الأحد، هي أتالانتا وساسوولو، وهيلاس فيرونا وكالياري، وإنتر ميلان وسامبدوريا.

وعانت إيطاليا من وفاة شخصين بعد إصابتهما بفيروس كورونا، فيما أصيب عدد يتجاوز 60 شخصاً في لومبارديا وفينيتو.

وكانت مباراة أتالانتا وساسوولو ستقام في ملعب جيويس في مدينة بيرجامو في إقليم لومبارديا.

وأعلن أتالانتا عبر حسابه الرسمي بأن المباراة تم تأجيلها إلى موعد غير معلوم حتى هذه اللحظة.

وستعاني مدينة ميلانو هي الأخرى من التأجيلات كونها تقع في إقليم لومبارديا، لذلك لن تقام المباراة التي كانت ستجري على ملعب سان سيرو بين إنتر وسامبدوريا.

وكان من المنتظر إقامة لقاء هيلاس فيرونا وكالياري على ملعب مارك أنتونيو بينتيغودي، في مدينة فيرونا في إقليم فينيتو.

وجرى تأجيل 42 مباراة على مستوى الهواة في إيطاليا وفي فئات الشباب والسيدات المختلفة حتى الآن، ومن المتوقع أن يزيد العدد.

ولم تكن كرة القدم الإيطالية المصاب الوحيد بسبب الوباء الجديد بل تضررت كرة الطائرة، مما استلزم تأجيل بعض المباريات في الدرجة الثانية.

ووفقاً لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، ستتأثر 95 مباراة في مختلف درجات كرة القدم بقرار رئيس الوزراء الإيطالي.

يذكر أن أول حالة تم اكتشافها في إيطاليا كانت للاعب كرة قدم هاوٍ يبلغ من العمر 38 عاماً، وكان قد تم اكتشاف إصابته بالمرض منذ 3 أيام.