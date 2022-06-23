تأخر إنتر ميلان يحفز ريال مدريد على ضم ديبالا

تراجعت فرص إنتر ميلان شيئاً ما في حسم صفقة النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا ليدخل ريال مدريد على الخط ويصبح أحد الأطراف المهتمة بخدمات اللاعب.

بعد وصول العقد الذي يربط المهاجم بيوفنتوس إلى نهايته في 30 من الشهر الجاري، أصبح صاحب الـ 28 عاماً لاعباً حراً يمكنه الانتقال للوجهة التي يريدها.

وبدا أن إنتر الأقرب لضمه، لكن حاجة النيراتزوري للتخلص من بعض لاعبيه قبل أي تحرك لضم الأرجنتيني سهل من مهمة المهتمين باللاعب في دخول المنافسة على توقيعه.

ويتطلع النادي الإيطالي للتخلص من أليكسيس سانشيز وإيدين دجيكو وخواكين كوريا، إضافة للمبلغ الكبير الذي سيدخل خزائنه بحال بيع المدافع الفذ ميلان شكرينيار لباريس سان جيرمان.

ديبالا قد يرتدي قميص ريال مدريد

لكن تأخر إنتر في تأمين خدمات ديبالا مهد الطريق أمام ريال مدريد الذي بات أحدث الراغبين في اقتناص اللاعب وفقاً لتقرير نشره موقع "سيمبري إنتر".

وسيشكل الأرجنتيني إضافة مميزة لخط هجوم بطل أوروبا إلى جانب الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة والبرازيلي فينيسيوس جونيور بحال ضمه فعلياً.