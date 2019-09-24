تأرجح عالمي في تصنيف نجوم التنس العرب

شهد التصنيف العالمي للاعبي التنس بعض التغييرات للنجوم العرب، حيث تراجع التونسي مالك جزيري 6 مراكز للخلف، ليأتي في المرتبة 117 عالمياً، والأولى عربياً، كما تأخر المصري محمد صفوت 4 مراكز للخلف، ليحتل المركز 244 عالمياً، والثاني عربياً.

في حين حافظ التونسي إسكندر منصوري على تصنيفه 341 عالمياً، والثالثة عربياً، فيما تراجع المصري كريم مأمون ليأتي في المرتبة 372 عالمياً والرابعة عربياً.

وتقدم مواطنه يوسف حسام للمرتبة 456 عالمياً، والخامسة عربياً.

من جهته حافظ الصربي نوفاك جوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي الذي لم يشهد أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى.

وشارك الأسبوع الماضي، الكثير من اللاعبين في منافسات كأس ليفر، وهي البطولة التي لا تمنح النقاط للاعبين في التصنيف العالمي.

وشارك الروسي دانييل ميدفيديف في بطولة سان بيترسبيرغ، وتمكن من التتويج باللقب، ليحافظ على تصنيفه الرابع عالمياً.

وقفز الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 22 مركزاً، ليحتل التصنيف 39 عالمياً، وذلك عقب تتويجه بلقب بطولة ميتز، في الوقت الذي تراجع فيه جيل سيمون 12 مركزاً، ليتواجد في التصنيف 49 عالمياً.