تألق أردني في بطولة آسيا الخامسة لـ جوجيتسو

تألق النجوم الأردنيون في اليومين الأول والثاني من بطولة آسيا الخامسة لرياضة جوجيتسو المقامة حالياً في أبو ظبي وظفروا بالعديد من الميداليات.

افتتحت البطلة رنا قبج تدفق الميداليات في اليوم الأول بذهبية تحت 70 كيلوغراماً للسيدات، فيما نالت يارا قاقيش الفضية في نفس المنافسة.

ونالت بتول جيكات برونزية منافسات السيدات لوزن أكثر من 70 كيلوغراماً.

بدوره، ظفر بدر الخزاعي بفضية وزن تحت 85 كيلوغرام، وكانت البرونزية في نفس المنافسة من نصيب حيدر الرشيد.

البطل الأردني علاء الدين الخزاعي (المصدر: اللجنة الأولمبية الأردنية)



في اليوم الثاني، افتتح علاء الدين الخزاعي مهرجان الميداليات بفضية وزن تحت 77 كيلوغرام.

تبعته رانيا مقبل ببرونزية وزن تحت 52 كيلوغرام.

وحقق باسل فانوس الميدالية الذهبية الثانية للأردن في البطولة بفوزه في نهائي وزن تحت 94 كيلوغرام.

يذكر أن البطولة بنسختها الخامسة التي ستختتم منافساتها يوم الخميس تشهد مشاركة أكثر من 250 رياضياً من 19 دولة آسيوية.