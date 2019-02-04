تايكواندو: الأردني وسام خليفة يحتل الوصافة في مشاركته الدولية الأولى

الأردني الواعد وسام إياد خليفة (alkhaleej.ae)

حصل الأردني وسام إياد خليفة لاعب نادي أكاديمية الصقور على المركز الثاني في بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو عن وزن تحت 48 ملون وذلك في أول مشاركة دولية له.

وعبر الأردني الواعد عن فخره وسعادته بالتواجد بين أبطال العالم في دولة الإمارات، مؤكداً أن المشاركة في بطولة الفجيرة ستمنحه الفرصة للتطور سعياً للظفر بالمزيد من البطولات والمراكز المتقدمة على المستوى الدولي.

كما أشاد خليفة بمدربه أحمد الزامل والدور الذي لعبه في دعمه وإرشاده خلال الفترة الماضية.