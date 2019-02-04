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تايكواندو: الأردني وسام خليفة يحتل الوصافة في مشاركته الدولية الأولى

تايكواندو: الأردني وسام خليفة يحتل الوصافة في مشاركته الدولية الأولى
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