تايلاند تتغلب على الإمارات بنتيجة 2-1

سقط منتخب الإمارات أمام مستضيفه التايلاندي بهدف لاثنين في اللقاء الذي جمعهما ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023.

جاء هدفا صاحب الضيافة عن طريق تيراسيل دانغدا (28)، وإيكانيت بانيا (51)، فيما حمل هدف الخاسر الوحيد توقيع علي مبخوت في الدقيقة 44.

وهذه الخسارة الأولى للأبيض في هذه التصفيات، ليتراجع على أثرها للمركز الثالث في المجموعة السابعة، برصيد 6 نقاط.

فيما قفز منتخب تايلاند إلى الصدارة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب فيتنام الثاني، الذي فاز بدوره على نظيره الإندونيسي (3-1).