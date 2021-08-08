تايمز: لاوتارو إلى توتنهام مقابل 83 مليون يورو

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية أن توتنهام تفوق على جاره آرسنال في سباق التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

ويرتبط الدولي الأرجنتيني بعقد مع بطل إيطاليا يمتد حتى صيف عام 2023، إلا أن مغامرته في ميلانو اقتربت من نهايتها على ما يبدو.

ما هي قيمة صفقة لاوتارو ؟

وتوصل النادي الإنجليزي لاتفاق مع نظيره الإيطالي يقضي بانتقال المهاجم صاحب الـ 23 عاماً إلى لندن مقابل 83 مليون يورو (60 مليون جنيه استرليني) هذا الصيف.

ويبدو لاوتاور في طريقه لترك النيراتزوري رفقة زميله الآخر المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي بات على أعتاب الانتقال إلى تشيلسي في صفقة تقدر قيمتها بنحو 115 مليون يورو.

ويعاني إنتر ميلان من أزمة مالية خانقة أجبرته على بيع أشرف حكيمي لباريس سان جيرمان مقابل 60 مليون يورو مبدئياً، وسيضطر كما يبدو للتخلي عن نجميه الآخرين في خط الهجوم.