تتويج الفائزين برالي داكار 2020

توج الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة السعودية، الجمعة، الفائزين بجوائز رالي دكار 2020، بعد وصولهم خط نهاية المرحلة الثانية عشرة من السباق في القدية، قادمين من حرض.

وحقق الإسباني كارلوس ساينز المركز الأول في فئة السيارات، فيما حل القطري ناصر العطية في المركز الثاني، والفرنسي بيتر هانسيل في المركز الثالث.

وفي فئة الشاحنات، فاز الروسي أندري كارجينوف في المركز الأول، وجاء مواطنه أنتوان شيبالوف في المركز الثاني والبيلاروسي سيارهي فيازوفيتش في المركز الثالث.

وفي فئة الدراجات النارية، حقق الأميركي ريك برابك المركز الأول، فيما حل التشيلي بابلو كوينتانيا في المركز الثاني، والأسترالي توبي برايس ثالثاً.

وحقق الأميركي كيسي كاري صدارة ترتيب فئة العربات الصحراوية، جاء بعده الروسي سيرجي كارياكين يليه التشيلي لوبيز كونتاردو.

أما فئة الدراجات الرباعية، تصدر التشيلي إيغناسيو كاسالي صدارة الترتيب، جاء بعده الفرنسي سيموت فيتسه، ثم البولندي رافال سونيك.