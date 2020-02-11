تجاهل ميسي يغضب غريزمان ويدفعه للرحيل عن برشلونة

أكدت تقارير أن النجم أنتوان غريزمان، مهاجم برشلونة، يشعر بعزلة شديدة في صفوف البارسا منذ انضمامه قادماً من أتلتيكو مدريد الصيف الماضي.

وأشارت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية في تقرير لها نقلاً عن مصادر مقربة من المهاجم أنه يشعر باستياء شديد من معاملة معظم زملائه له، وعلى رأسهم النجم ليونيل ميسي.

وأضاف التقرير أن الفرنسي عادة ما يشكو للدوائر المقربة منه سوء معاملة زملائه في البلاوغرانا، إذ يتعمد "ليو" تجاهله، وهو ما أثر على علاقته ببقية اللاعبين بشكل مباشر.

وقالت المجلة أن غريزمان يفسر هذا الموقف بأن نجوم البارسا وعلى رأسهم ميسي يشعرون بغيرة شديدة منه لأنه نجح في التتويج بلقب كأس العالم صيف عام 2018 رفقة منتخب فرنسا.

وأشارت إلى أن اللاعب ينتظر نهاية الموسم والمشاركة مع منتخب بلاده في يورو 2020، وبعد ذلك سيقرر مصيره، ويحسم قراره النهائي بشأن الاستمرار أو الرحيل عن كامب ناو.

وكانت تقارير عديدة قد ربطت اسم الدولي الفرنسي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في صفقة تبادلية تقضي بعودة النجم نيمار لبرشلونة.

وشارك غريزمان في 22 مباراة ضمن الليغا حتى الآن، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 4 أهداف أخرى.