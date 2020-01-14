تجدد العداوة بين ديبالا وساري

كان باولو ديبالا قاب قوسين أو أدنى من مغادرة يوفنتوس قبل انطلاق الموسم الجاري، وكان المدرب ماوريتسيو ساري يدعم رحيله عند تولي المسؤولية، قبل أن يستمر في النهاية ويصبح من أبرز نجوم "السيدة العجوز" في الفترة الماضية.

وكان الأرجنتيني خارج حسابات ساري بداية الموسم الجاري قبل أن يعتمد عليه بالتدريج، ليقوم بعدها صانع الألعاب المتألق بإحراج المدير الفني، بسبب لمساته الحاسمة أمام جميع منافسيه.

لكن يبدو أن الخلاف تجدد بين ساري وديبالا، بعد أن عبر اللاعب عن غضبه عقب خروجه واستبداله خلال الفوز 2-1 على روما قبل 20 دقيقة على نهاية المباراة، رغم أنه كان من نجوم اللقاء وتسبب في ركلة جزاء سجل منها كريستيانو رونالدو الهدف الثاني.

وشوهد الأرجنتيني وهو يصيح أمام ساري بعد استبداله بمواطنه غونزالو هيغواين، وكان يخبئ فمه لكي لا تقوم وسائل الإعلام بترجمة كلماته، كما انفعل غاضباً أمام مساعد المدير الفني.

وتكهن موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، بأن ديبالا اعترض على تبديله، مع استمرار رونالدو في الملعب، حيث لم يجرؤ ساري على إخراج الهداف البرتغالي منذ أزمتهما في وقت سابق هذا الموسم عقب استبداله في مباراتين.

وبعد انتهاء المباراة أمام روما، رد ساري على أسئلة وسائل الإعلام حول غضب الأرجنتيني فرد قائلاً: "لا يهمني إن كان غاضباً طالما يؤدي بشكل جيد في الملعب، مجريات المباراة كانت تستدعي هذا التغيير".