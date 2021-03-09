تجديد عقد راموس مع ريال مدريد بشروط

فجر برنامج "إل تشيرنغيتو" الإسباني مفاجأة بعدما كشف عن حالة غضب بين مسؤولي ريال مدريد بسبب عدم رد سيرخيو راموس على عرض تمديد عقده.

واقتربت المفاوضات بين قائد الملكي البالغ 34 عاماً وإدارة النادي الإسباني من الوصول إلى طريق مسدود، مع اقتراب انتهاء عقد راموس (في يونيو 2021).

وقدم فلورنتينو بيريز، رئيس النادي "الأبيض" عرضاً للاعب في الفترة الأخيرة لتجديد عقده لمدة موسم واحد، مع إمكانية تمديده لعامٍ ثانٍ فيما بعد، مع الحصول على نفس راتبه الحالي، بتخفيض نسبة 10% فقط منه، وهو العرض الذي لم يرد عليه راموس حتى الآن.

وأضاف البرنامج التلفزيوني أن صبر بيريز على المدافع المخضرم لن يدوم طويلاً، وأن العرض المقدم له لتمديد عقده له "تاريخ صلاحية"، أي حتى نهاية الشهر الجاري فقط.

ويكمن الخلاف بين راموس ورئيس النادي على مدة العقد، حيث يرغب المدافع المخضرم بتجديده لـ 3 مواسم، أو موسمين على أقل تقدير، مع الحصول على نفس راتبه الحالي، والذي يبلغ نحو 12 مليون يورو سنوياً.

بالمقابل، يتمسك بيريز بسياسته القائمة على عدم تجديد عقد أي لاعب تجاوز الـ 30 عاماً لأكثر من موسم واحد فقط.

في نفس الوقت، وصل الماتادور عروضاً مغرية من عدد من الأندية الأوروبية، على رأسها باريس سان جيرمان الذي قدم له عرضاً لمدة 3 أعوام مقابل راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو.

وهذا ما يثير الاعتقاد داخل ريال مدريد بأن راموس يراوغ حالياً، ولا يريد حسم الأمر مع إدارة النادي، في انتظار العروض التي ستصل إليه لاختيار الأفضل مادياً بينها.