صفقات محتملة بين يوفنتوس وبرشلونة وريال في سوق الانتقالات

كشفت تقارير أن يوفنتوس بدأ تجهيز نفسه لسوق الانتقالات الصيفي، خاصة أنه يخطط لإبرام صفقات تبادلية مع ريال مدريد وبرشلونة.

وقالت صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية أن يوفي يمكنه التفكير في عقد تحالف مع برشلونة وريال مدريد، وهناك العديد من الفرضيات لعقد صفقات تبادلية بين الأندية الثلاثة.

وأشارت إلى إمكانية عقد صفقة بين البيانكونيري والبارسا تقضي بانتقال ليوناردو بونوتشي مقابل سيرجيو بوسكيتس، كما أن هناك إمكانية لعقد صفقة أخرى لانتقال عثمان ديمبيلي مقابل باولو ديبالا.

وأضافت أن يوفنتوس يفكر في إجراء صفقة تبادلية بانتقال رودريغو بينتانكور لريال مدريد مقابل ماركو آسينسيو، وأليكس ساندرو مقابل إيسكو ومارسيلو.

واستعاد يوفنتوس نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي بعدما حقق فوزاً مهماً على ضيفه بارما بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات المرحلة الـ 32.

وكان يوفنتوس قد خسر أمام أتالانتا في المرحلة الماضية بهدف دون رد.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث مؤقتاً في الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة، بفارق 11 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.