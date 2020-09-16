تحديات كبيرة أمام رونالدو مع يوفنتوس

يتأهب كريستيانو رونالدو، نجم وهداف يوفنتوس، لبدء موسمه الثالث بقميص السيدة العجوز، بعدما انضم ليوفي في صيف 2018 قادماً من ريال مدريد.

ويستهل يوفنتوس حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بمواجهة نظيره سامبدوريا الأحد المقبل، على ملعب آليانز ستاديوم، ضمن المرحلة الأولى من المسابقة.

ويدخل رونالدو الموسم الجديد باحثاً عن الفوز بجائزة هداف الموسم، والذي فشل في تحقيقها على مدار الموسمين اللذين قضاهما في يوفنتوس. ففي موسمه الأول، احتل البرتغالي المركز الرابع في قائمة ترتيب الهدافين، بعدما سجل 21 هدفاً، حيث تفوق عليه فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا الذي سجل 26 هدفاً.

وتفوق عليه أيضاً دوفان زاباتا مهاجم أتالانتا الذي أحرز 23 هدفاً، فيما سجل كريستوف بيونتيك مهاجم ميلان 22 هدفاً، ليأتي الدون بالمركز الرابع.

وأحرز رونالدو تقدماً كبيراً في الموسم الثاني، بل ونافس بقوة على حصد لقب الهداف، قبل أن يتفوق عليه تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

وتمكن "صاروخ ماديرا" من تسجيل 31 هدفاً أي أكثر بـ 10 أهداف من موسمه الأول، إلا أن إيموبيلي سجل 36 هدفاً منحته لقب هداف البطولة والحذاء الذهبي الأوروبي.

أحد التحديات الأخرى التي ستواجه الدون، هي محاولة الفوز بجائزتي الحذاء الذهبي الأوروبي، والفوز بالكرة الذهبية.

ولم ينجح رونالدو في الفوز بالحذاء الذهبي منذ عام 2015 بالرغم من تحقيقه للجائزة في 4 مناسبات من قبل، بينما لم يتوج بالكرة الذهبية منذ عام 2017.

وسيطمح النجم البرتغالي لتحقيق الكرة الذهبية من أجل معادلة رقم غريمه التقليدي ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الذي فاز بالكرة الذهبية 6 مرات مقابل 5 مرات لرونالدو.

منذ انضمامه ليوفي، لم ينجح رونالدو أيضاً في التتويج بلقب كأس إيطاليا، ولا شك أن البرتغالي سيطمح للفوز بالكأس لإكمال المثلث المحلي مع يوفي، بعدما فاز بالدوري (مرتين) والسوبر الإيطالي (مرة واحدة).

وخرج يوفنتوس من ربع النهائي في موسم (2019-2020) على يد أتالانتا، بينما خسر نهائي الموسم الماضي (2020-2021) أمام نابولي بركلات الترجيح.

التحدي الأكبر الذي سيواجه رونالدو في الموسم الجديد يتمثل في دوري أبطال أوروبا، وهي أحد أبرز الأسباب وراء تعاقد يوفنتوس معه.

ولم يخفٍ يوفي أن التعاقد مع رونالدو جاء لرغبة النادي في التتويج بلقب دوري الأبطال والذي يغيب عن البيانكونيري منذ عام 1996، خاصة وأن الدون يمتلك خبرات كبيرة في البطولة.

ويعد البرتغالي الهداف التاريخي لدوري الأبطال، حيث تمكن من تسجيل 130 هدفاً حتى الآن، بفارق 15 هدفاً عن أقرب ملاحقيه ليونيل ميسي نجم برشلونة.

ولم ينجح رونالدو في مساعدة يوفنتوس حتى الآن على التتويج باللقب، بعدما ودع يوفي البطولة من ربع النهائي ودور الـ 16 في الموسمين الأخيرين، ويطمح الدون لتحقيق المجد الذي وصل من أجله للسيدة العجوز.