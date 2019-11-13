تحديد توقيت لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

حددت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم توقيت لقاء الكلاسيكو المؤجل الذي سيجمع بين القطبين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات المرحلة العاشرة.

ونشرت رابطة الليغا عبر حسابها هلى موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن لقاء الكلاسيكو سيقام يوم 18 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا والتاسعة مساء بتوقيت الأردن.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد حاولت تحديد توقيت مبكر للمباراة، من أجل اتاحة الفرصة للمتابعين من دول شرق قارة آسيا لمشاهدة المباراة، لكن فشلت محاولاتها، لتقام المباراة في المساء.

و يذكر أن الكلاسيكو كان من المقرر إقامته 26 أكتوبر الماضي في معقل البارسا كامب ناو، قبل أن يتم اتخاذ القرار بتأجيله بسبب المظاهرات السياسية التي شهدها إقليم كتالونيا، واتفق الناديان على تأجيل المباراة لشهر ديسمبر.